'Voor Meghan is het beter als ik doodga, dan heeft iedereen sympathie voor haar'

Al ruim tien weken heeft de gepensioneerde cameraregisseur zijn geliefde 'boontje', zoals hij haar vroeger altijd noemde, niet gesproken. Ze wil niets meer met hem te maken hebben, zo lijkt het volgens hem. De laatste nummers waarop hij zijn oogappel kon bereiken, zouden zijn afgesloten.



De Amerikaan kan wel raden waarom. Hij klapte meermaals ongeremd uit de school, bijvoorbeeld over Meghans kinderwens en het vermeende leed van haar leven als royal. Dat zouden Meghan en haar man, de Britse prins Harry, hem enorm kwalijk nemen.



Het gebrek aan contact doet Thomas naar eigen zeggen veel pijn. Zeker nu de voormalig Suits-actrice volgende week haar 37ste verjaardag viert en hij haar niet persoonlijk kan feliciteren. Des te opmerkelijker is het dat hij de situatie eigenhandig steeds erger lijkt te maken: Thomas liet zich deze week negen uur lang interviewen door de Mail on Sunday en hangt meer vuile was buiten dan ooit tevoren.



Volledig scherm Prins Harry en Meghan Markle bij hun bruiloft. © EPA

Niks zonder mij

Hij laat zich gewoonweg niet de mond snoeren, zegt hij. Zeker niet door de koninklijke familie. Hij heeft het wel een beetje gehad met dat ouderwetse instituut. Net als met de houding van zijn dochter. Ze zou doen alsof ze beter is dan hij. ,,Zonder mij was ze niks'', zegt Thomas. ,,Ik heb haar de hertogin gemaakt die ze nu is. En heb ik daar enige erkenning voor gekregen? Een bedankje? Ze praat niet eens meer tegen me. Hoe koudhartig is dat?''

Thomas is er heilig van overtuigd dat Meghan volgend jaar een kindje krijgt. Een kleinkind dat hij niet zal zien, vermoed hij. ,,Hoe tragisch is dat, om een kind van zijn opa weg te houden omdat die wat kritische dingen heeft gezegd over de koninklijke familie? Het lijkt wel een sketch: ik ben kritisch en de familie doet haar vingers in de oren, haar handen voor de ogen en de deuren dicht.''



Eenmaal op stoom wrijft Thomas ook nog zout in de open wond die de dood van prinses Diana in augustus 1997 bij de Engelsen achterliet. Want de warme Lady Di zou het koele gedrag van Meghan tegenover haar vader nooit hebben goedgekeurd, zegt hij. Thomas lijkt zich ervan bewust te zijn dat die uitspraak voor Diana's zoon Harry moeilijk te vergeven zal zijn. ,,Het maakt me niet uit als hij nooit meer tegen me praat, dat overleef ik wel.''



Volledig scherm Prinses Diana in 1996. © AFP

Terug naar jaren dertig

Als deze uitspraken de relatie met zijn dochter verder verslechteren, dan moet dat volgens Thomas maar. Alles voor zijn vrijheid van meningsuiting. Maar snappen doet hij het niet. ,,Ik sta op het punt om alles eruit te gooien'', zegt hij. ,,Ik weiger stil te zijn. Maar als Meghan nooit meer met me spreekt, weet ik niet hoe ik verder kan leven zonder dat mijn hart breekt.''



Als dat gebeurt, ligt de schuld volgens hem bij de koninklijke familie. ,,Die heeft haar teruggebracht naar de jaren dertig'', zegt hij. ,,Het is belachelijk. Ik zie de spanning in haar gezicht. Ja, ze laat hier en daar een beetje schouder zien, of een stukje enkel. Maar het is niet de Meghan die ik al jaren ken.''

Beter dood

Ondanks alles gaat er morgen een verjaardagskaartje de deur uit voor zijn dochter. ,,Om haar te feliciteren, verder niets'', zegt hij. ,,Meghan is alles voor me. Ik houd van haar en zal dat altijd blijven doen.''



Heel lang zal dat overigens niet zijn, denkt hij. Volgens de 74-jarige Thomas, die hartproblemen heeft, werden de meeste mannen in zijn familie niet ouder dan 80. ,,Ik zou verbaasd zijn als ik nog tien jaar leef'', zegt hij.



,,Ik kan morgen dood zijn. Het zou niet zo erg zijn. Misschien is het voor Meghan wel makkelijker. Iedereen zou sympathie voor haar hebben. Maar ik hoop dat we het bijleggen. Ik zou het vreselijk vinden om te sterven voordat ik Meghan nog eens heb gesproken.''