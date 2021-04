Vooral uitgesproken prinsessen maken Koningsdag zonder publiek toch moeite waard

Daniel Kaluuya dankt in Oscar­speech ouders voor zijn verwekking

26 april Na het winnen van zijn Oscar vannacht, stond acteur Daniel Kaluuya even stil bij zijn verwekking. ,,Het is ongelooflijk. Mijn moeder ontmoette mijn vader, ze hadden seks, het is geweldig”, blikte hij op het podium terug op zijn ontstaan.