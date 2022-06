Voorheen had Olcay Gulsen een abonnement op kort, korter, kortst

Boerderij van Dorst in Apeldoorn blijft voorlopig overeind staan, dankzij succes van tv-serie

Het voortbestaan van de ‘Boerderij van Dorst’ in Apeldoorn is opnieuw verlengd. Slopers zijn voorlopig niet welkom bij het oude pand aan de rand van de stad, want het tv-programma gaat een derde seizoen beleven.

27 juni