Voorlopig nog geen publiek bij talkshows van NPO

Op1 wordt sinds woensdag 11 maart, al bijna twee maanden dus, zonder publiek gemaakt. ,,Ik sluit niet uit dat we in het najaar nog steeds geen publiek in tv-studio’s zien, al is een besluit daarover nog niet genomen”, zegt WNL-hoofdredacteur Bert Huisjes. Hij spreekt mede namens omroepen BNNVARA, EO en MAX, waarmee WNL de talkshow Op1 dagelijks maakt. Een van de problemen waar de talkshows mee kampen, is dat de studio ook zonder publiek al redelijk gevuld is met gasten en crewleden.



De overheid schrijft voor dat er per 1 juni maximaal 30 personen in een bioscoop of tv-studio mogen zijn, inclusief personeel, die 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. ,,Soms hebben we bij Op1 wel acht gasten. Tel daarbij op een paar redacteuren voor de laatste voorbesprekingen, gastenbegeleiders, vijf of zes cameramensen en een floormanager. Dat zijn al ongeveer twintig personen. Daarmee zitten we al bijna aan onze tax”, zegt Huisjes. Als het coronavirus onder controle blijft, mogen omroepen met ingang van 1 juli honderd mensen toelaten in studio’s, maar ook dat biedt volgens Huisjes geen soelaas.