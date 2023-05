Voormalig K3'tje Josje Huisman zwanger van tweede kindje

Josje Huisman (37) is opnieuw zwanger. Dat nieuws maakte het voormalige K3'tje bekend op Instagram. Het is het tweede kindje voor de zangeres en haar eerste met haar huidige vriend Leon Tanate (37).

‘Er is een kindje op komst’, schrijft de zangeres op Instagram, bij een foto van het stel. Het geslacht van de baby maakt ze nog niet bekend, maar wel dat ze uitgerekend is in oktober. Onder de foto wordt het ex-K3'tje bedolven onder felicitaties, onder andere van musicalster William Spaaij, MAFS-deelnemer Rein van Gastel en schrijfster Ellemieke Vermolen.

Voor Josje is het haar eerste kindje met vriend Leon Tanate, een creatief directeur uit Zwolle. Nadat de zangeres twaalf jaar in Antwerpen woonde, verhuisde Huisman vorig voor hem naar terug naar Nederland.

Josje heeft al een zoontje Kamari (4), die ze kreeg met haar ex-vriend en artdirector-producer Cle Gyimah. Het duo maakte twee jaar geleden bekend dat ze na een relatie van vier jaar uit elkaar gingen. Josje had eerder al relaties met Gert Verhulst, Johnny De Mol en Kevin Janssens.

Josje was K3-zangeres van 2009 tot 2015. Een jaar later kwam ze met haar eigen boek, Dresscode Josje. Daarna stond ze op de planken in de Belgische musicalversie van Beauty and the Beast.

