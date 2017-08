Voormalig Qmusic-dj Wietze uit Zwolle gaat Shownieuws presenteren

,,Na een lange periode van onzekerheid ben ik ontzettend blij dat ik een contract bij Talpa heb getekend en nu aan de slag ga bij Shownieuws'', reageert Wietze op de website van het programma. ,,Hoewel ik radiomaker ben en blijf, ben ik heel enthousiast en ook nieuwsgierig om mijn eerste serieuze stappen op televisie te maken bij SBS.'' De Jager was eerder al op tv te zien in het programma Soundcheckers op het digitale kanaal KPN Presenteert.



De wereld van media en entertainment heeft altijd een grote rol gespeeld in zijn programma's, aldus Wietze. ,,Het voelt als een logische stap om bekend en onbekend terrein te combineren.”

'Matennaaier' Mattie

Wietze vertrok eerder deze maand officieel bij Qmusic, waar hij sinds 2012 met Mattie Valk de ochtendshow maakte. Aanleiding was enorme onenigheid die dit voorjaar ontstond. Het tweetal wilde verkassen naar Talpa Radio, maar Mattie doorkruiste dat door een lucratief contract bij Qmusic te ondertekenen. De zender hoopte dat Wietze ook zou blijven, maar die meldde zich ziek.



In een uitgelekte mail noemde Wietze zijn collega Mattie vervolgens 'een matennaaier voor wie een bankrekening belangrijker is dan afspraken nakomen en een goede vriendschap'.