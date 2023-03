Voormalig RTL Nieuws-verslaggever Jos Heymans (72) overleden

De verslaggever begon in 1995 bij RTL Nieuws en was de decennia erna ‘van onschatbare waarde’ voor het programma, reageert hoofdredacteur Ilse Openneer. ,,Bij Jos mocht het schuren. (...) Nooit verloor hij zijn journalistieke opdracht uit het oog. Zijn netwerk in Den Haag was voor RTL Nieuws en voor ons publiek van onschatbare waarde. We verliezen een dierbare collega en we zijn verdrietig over het verlies van een mooi mens.’’