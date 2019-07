Voormalig tieneridool Chad Michael Murray heeft tips voor opvolgers

Game of Thrones breekt Em­my-re­cord met 32 nominaties

18:28 Het laatste seizoen van Game of Thrones heeft de serie 32 Emmy-nominaties opgeleverd. Daarmee verbreekt de show het record voor meeste nominaties in een jaar, dat al 25 jaar op naam stond van NYPD Blue. De politieserie sleepte in 1994 27 nominaties in de wacht.