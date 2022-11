VPRO-programma Hoofdzaken wint prestigieuze Gouden Roos voor beste jeugdprogramma

In de serie krijgen kinderen een knipbeurt bij kapper Marko en vertellen zij wat hen bezighoudt. Het idee is dat we niet alleen zien wat er op hun hun hoofd gebeurt, maar ook wat in hun hoofden afspeelt. Het was een van de drie Nederlandse programma’s die in deze categorie waren genomineerd. De andere twee programma’s waren Het Klokhuis en de realityserie Hallo, ik heb kanker.

Regisseur Menno Otten richtte zich in zijn dankwoord tot de kinderen die meededen aan het programma. ,,Deze prijs is een bevestiging dat jullie verhalen gehoord moeten worden. Dat jullie ze wilden vertellen, daarvoor ben ik jullie voor altijd dankbaar”, zei de maker.

Eindredacteur Juliëtte van Paridon zegt in een reactie supertrots te zijn dat ‘Hoofdzaken een podium biedt aan wat kinderen te vertellen hebben. Hun verhalen zijn een spiegel voor onze maatschappij. Het programma Hoofdzaken is in lijn met de traditie van VPRO-jeugdprogramma’s waarin we kinderen serieus nemen.’

De Gouden Roos is een van de meest prestigieuze Europese televisieprijzen.

