Vriend Britney Spears belooft fans een huwelijkscontract te tekenen

,,Dank aan iedereen die bezorgd is over de huwelijkse voorwaarden. Natuurlijk gaan wij een ‘pre-nup’ tekenen, want ik wil wel mijn Jeep en schoenencollectie beschermen voor het geval ze me mocht dumpen,” aldus Sam.

Fans kunnen Sams gevoel voor humor wel waarderen. ‘Ik ben blij om te horen dat je in elk geval het beste met Britney voor hebt, na alles wat ze de afgelopen jaren heeft meegemaakt. Je gevoel voor humor zal ongetwijfeld een van de redenen zijn waarom ze voor je is gevallen,’ schrijft een fan. Een ander zegt: ‘Yes Sam! Zorg goed voor onze queen, want dat verdient ze.’

Met het voorgenomen huwelijk met Sam komt een grote wens van de 39-jarige zangeres uit. Ze liet dit voorjaar in een getuigenis rond haar curatele weten dat ze graag zou trouwen en een kind krijgen met Sam, met wie ze vijf jaar samen is. Haar toezichthouders zouden haar dat onmogelijk hebben gemaakt. Inmiddels heeft haar vader Jamie, die dertien jaar lang curator was, laten weten de regeling op te willen heffen.

Dit is het derde huwelijk voor Britney, die in 2004 nog geen drie dagen getrouwd was met jeugdvriend Jason Alexander en later dat jaar in het huwelijk trad met Kevin Federline, met wie ze zoons Sean Preston en Jayden James heeft, die deze maand 16 en 15 worden.

