Vriend Peter R. deelt brief die hij voorlas bij uitvaart: ‘Ik smeek iedereen te leven zoals jij’

videoMisdaadjournalist Simon Vuyk heeft in de talkshow Humberto de brief voorgelezen die hij gisteren voordroeg bij de uitvaart van zijn goede vriend en collega Peter R. de Vries. Zijn verhaal was niet alleen een ode aan de vermoorde verslaggever, maar vooral een oproep aan de maatschappij.

,,Allerbeste Peter, lieve Peter’’, begon Vuyk, terwijl in een video op de achtergrond nog de staande ovatie klonk die De Vries eerder die dag had gekregen toen zijn kist het Amsterdamse theater Carré uit werd gedragen.

,,Je werkte, je leefde vanuit vriendschap. Je stierf vanuit vijandschap’’, vervolgde Vuyk. ,,En daarom, Peter, vraag ik, sméék ik nu vandaag, iedereen die dit hoort en ervoor openstaat, om vanaf vandaag verder te leven, verder te werken, vanuit vriendschap.’’

Quote Ik smeek iedereen verder te leven vanuit vriend­schap Simon Vuyk

De boodschap is echt bedoeld voor iedereen, benadrukte hij. ,,Ook in het bestuur, in de politiek, het strafrecht, en al helemaal in de journalistiek. Met jou als groot lichtend voorbeeld. Met jou in ons hart.’’

Een plek waar De Vries bij hem altijd zal zitten. ,,Dankjewel Peter, voor alles wat je voor ons allemaal hebt betekend. Dankjewel voor onze vriendschap, onze echte vriendschap. Omdat jij jij was, omdat ik ik ben, omdat wij zijn. Sterker dan de dood.’’

Lievelingslied in Top 2000

Het was niet de enige oproep die Vuyk deed in de uitzending, die 606.000 kijkers trok. Hij sprak ook over A whiter shade of pale van Procol Harum, het lievelingslied van Peter R. de Vries dat gisteren het openingsnummer was op zijn uitvaart en ‘s ochtends als eerbetoon massaal werd gedraaid op de radio.

,,Volgens mij moet dit nummer dit jaar heel hoog eindigen in de Top 2000. Aan het einde van het jaar opnieuw een eerbetoon aan deze man. Dat draagt Peter volgens mij naar grote hoogten. Dat zou zo mooi zijn’’, zei hij.

De najaarslijst van NPO Radio 2 is nog ver weg, maar het nummer staat al wel op 1 in de downloadlijst van iTunes. Afgelopen woensdag zong Jan Dulles het nog bij Humberto:

1,3 miljoen euro

Vuyk zette samen met Peter de stichting De Gouden Tip op, waarmee ze aanvankelijk hoopten 1 miljoen euro in te zamelen, bedoeld als beloning voor de tip die leidt naar de opsporing van de sinds 1993 vermiste studente Tanja Groen. De teller staat inmiddels al op ruim 1,3 miljoen euro, meldde Vuyk gisteravond. Het overschot wordt gebruikt voor andere onopgeloste zaken.

Het besloten afscheid van De Vries in Carré met familie, vrienden en collega’s gisteren volgde op het publieke afscheid op dezelfde plek een dag eerder. Duizenden mensen bewezen toen een laatste eer aan de journalist, die op 6 juli in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam werd neergeschoten na een optreden in RTL Boulevard. Hij overleed vorige week donderdag aan zijn verwondingen.

Op de avond van de aanslag werden drie verdachten aangehouden, van wie één de volgende dag weer werd vrijgelaten. De andere twee zijn de 35-jarige Pool Kamil E. uit het Gelderse Maurik en de 21-jarige Delano G. die in Rotterdam woont, maar ook een adres heeft in Tiel. Zij blijven de komende negentig dagen in de cel zitten.

Volledig scherm Het besloten afscheid van Peter R. de Vries in Carré. © RTL/William Rutten

Volledig scherm De lijfspreuk van De Vries op Carré. © ANP