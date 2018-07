Vriendin oververmoeide André Hazes: Zijn agenda zat onmenselijk volgepropt

Gisteren werd bekend dat Hazes voorlopig op nadrukkelijk doktersavies voorlopig niet optreedt, Volgens André heeft hij zich 'tot op het bot' rot gewerkt om zich te bewijzen als zoon van wijlen volkszanger André Hazes. Met pijn is het hart pakt hij nu rust. En zijn vriendin hoopt van harte dat die adempauze goed zal uitpakken.



,,Met een lach op je gezicht en een grap uit je mond liet je de mensen geloven dat het wel goed met je ging'', schrijft Monique. ,,Ik signaleerde anders, maar dat wilde zowel jij, net als de mensen om je heen, niet horen. Niet zien! Mijn spontane liefdevolle man raakte zichzelf kwijt wat zelfs heeft geleid tot een breuk tussen ons. Met een gebroken hart bleef ik achter als een roepende in de woestijn. Je kwam terug, met hoofd en hart, maar ruimte voor jezelf, laat staan voor je gezin was er niet.''



Volgens Monique werd haar beroemde levenspartner 'geleefd'. ,,Jij wilde er alles aan doen om te laten zien dat je het allemaal kon. Jij als jezelf! Ik ben altijd trots op je geweest, maar jouw welzijn gaat boven alles! Wat ben ik dankbaar dat je een seintje van boven hebt gekregen dat je dit keer niet negeerde.'' En: ,,Rust is er nodig. Rust, ontspanning, inzicht en persoonlijke aandacht. De aankomende weken gaan we daar aan werken en mocht het dan nog nodig zijn, nemen we nog meer tijd. De mensen die van je houden hebben alle begrip, je fans hebben alle begrip, maar het belangrijkste is dat je begrip hebt gekregen voor je eigen situatie die er nu is. Je bent zó dapper om dit besluit te nemen. Ik hou van je lieve man! En ben blij dat je weer thuis bent, zowel met lichaam als met geest.''