Vriendin Waylon gaat luxe uit eten en verloofde Romy heeft geen zin

Verloofde Romy heeft geen zin

Marinier Django, de verloofde van musicalster Romy Monteiro, had zo te zien vandaag totaal geen zin om iets leuks met zijn aanstaande vrouw te doen. Romy zette een korte video online waarin het humeur van Django goed te zien is.

Verschil moet er zijn! 🔞🍗#manvrouwdingen Een foto die is geplaatst door Romy Monteiro (@romymonteiro) op 19 Nov 2017 om 7:59 PST

Pech voor Hadewych

Actrice en Kruidvat-stem Hadewych Minis baalt een beetje. Ze ging naar de intocht van Sinterklaas en het lukte haar de goedheiligman te benaderen. ,,Maar hij had geen oog voor mij'', schertst Hadewych.

Hij had geen oog voor me maar dat kon de pret niet drukken. Een foto die is geplaatst door hademini (@hademini) op 19 Nov 2017 om 7:22 PST

Sint Senn

Senn, het zoontje van Jan Smit, ging met zijn vader naar de intocht van de Sint. Als Sint.

Verziekte selfie

Het had zo'n leuke selfie kunnen worden, aldus actrice Sanne Vogel. Maar haar verloofde verziekte de boel in de auto door een 'haasje' boven haar hoofd te doen.

Van je verloofde moet je het hebben! Zondagmiddagtochtje. Herfst, zo mooi!!!!! #weekend #gezellig #herfst #beetjenasnotteren #miniroadtrip #metdeliefste #peugeot #308swgt Een foto die is geplaatst door Sanne Vogel (@sannevogel) op 19 Nov 2017 om 7:33 PST

Everons slaaphoofd

Jozua Augusto, de vriend van GTST-acteur Everon Jackson Hooi, toont hoe hij en zijn levenspartner er bij het ochtendgloren uit kunnen zien. Nog niet helemaal uitgeslapen.

#slaaphoofdjes Een foto die is geplaatst door Jozua Augusto Suitela (@jozua_augusto) op 19 Nov 2017 om 7:05 PST

Aandacht voor wc's

Actrice Anne-Marie Jung vraagt met een wcselfie aandacht voor wereldtoiletdag. ,,Vandaag weer heel vaak veilig en schoon naar de wc geweest. 2,4 miljard mensen kunnen dat shocking genoeg niet'', merkt Anne-Marie op. Ook Lieke van Lexmond zette iets online voor deze speciale dag: een foto van haar zoontje op een po.

Vandaag weer heel vaak veilig en schoon naar de #wc geweest ,2,4 miljard mensen kunnen dat #shocking genoeg NIET ! @simavinl helpt #schoon #hygienisch #toilet #toiletselfie #wereldtoiletdag Een foto die is geplaatst door null (@annemariemetstreepje) op 19 Nov 2017 om 6:58 PST

2,4 miljard mensen zonder schoon&veilig 🚽!Dat kan anders! Steun @SimaviNL;maak vandaag een #toiletselfie voor #wereldtoiletdag 🙏 Een foto die is geplaatst door Lieke van Lexmond (@liekevanlexmond) op 19 Nov 2017 om 5:08 PST

Wendy is hoog bezoek

Wendy van Dijk, haar moeder en dochtertje Lizzy zijn in het Circustheater in Scheveningen naar de musical The Lion King gaan kijken. ,,Hoog bezoek'', vindt producent Albert Verlinde.

Hoog bezoek bij the Lion King #Disney #thelionking #wendyvandijk #koningdermusicals #stageentertainment #stageentertainment #rtl Een foto die is geplaatst door null (@) op 19 Nov 2017 om 4:59 PST

Quinty heeft honger

Presentatrice Quinty Trustfull kon in Parijs de verleiding echt niet weerstaan. Bij een kraampje bestelde ze in een hongerige bui een crêpe: een flinterdun Frans pannenkoekje. Welke topping ze koos is niet bekend, maar haar volgers adviseren haar toch chocopasta.

When in Paris.. Crepe 😜 #crepe #manger #nevernoteating #paris Een foto die is geplaatst door Quinty Trustfull Official (@qtrustfull) op 19 Nov 2017 om 6:16 PST

Voor de eerste keer Pietje

Sophie de Buisonjé heeft haar dochtertje Cela-Lynn, dat in januari dit jaar werd gebaard door een Amerikaanse draagmoeder, voor de eerste keer een Zwarte Pietmuts opgezet.

Mijn kleine Piet 💛 #sinterklaas #tradities #volverwachtingklopthaarhart Een foto die is geplaatst door Sophie de Buisonjé (@sophiedbuisonje) op 19 Nov 2017 om 7:26 PST

Haar strak achterover

Actrice Birgit Schuurman moest, voordat ze voor waarschijnlijk een rol in de speelfilm Redbad een pruik moest opzetten, haar lokken extreem strak achterover laten kammen. Ze toont het voorlopige eindresultaat met een close-upfoto.

#blueeyedalien @redbadthemovie Een foto die is geplaatst door null (@) op 19 Nov 2017 om 6:33 PST

Xelly vindt eindelijk tijd

Visagiste Xelly, de zus van Yolanthe Sneijder-Cabau, is kennelijk zo'n druk baasje dat ze amper tijd hij voor zichzelf. Dit weekend vond ze tot haar grote verbazing toch een moment om een paar uurtjes te Netflixen met daarbij een kop warme chocolademelk inclusief flinke laag slagroom.

Omg can't believe I actually found time to do this💕🍨 #gossipgirl & #strangerthings ☝️ wat zijn jullie favorieten?? Een foto die is geplaatst door Xelly Cabau van Kasbergen (@xellycvk) op 19 Nov 2017 om 4:56 PST

Even naar buiten

Acteur Leo Alkemade en zijn gezin hebben de zondag gebruikt voor een stevige boswandeling.

The incredeble 5... #intochtsinterklaas Een foto die is geplaatst door Leo Alkemade (@leoalkemade) op 19 Nov 2017 om 6:58 PST

Bibi uit eten. Maar met wie?

Zangeres Bibi Breijman, de nieuwe vriendin van Waylon, heeft een vorkje geprikt in een Amsterdam hotel. Of de zanger - die volgend jaar voor Nederland meedoet aan het Eurovisie Songfestival in Lissabon (Portugal) - er ook was is onbekend.

💫 Een foto die is geplaatst door Bibi Breijman (@bibibreijman) op 19 Nov 2017 om 6:15 PST

Marc is dankbaar

Royaltyverslaggever Marc van der Linden liet gisteren weten dat hij inmiddels ruim 110 kilo is afgevallen. Na dat bericht werd hij zo ongeveer bedolven onder de positie reacties. En daar is hij dankbaar voor, zo laat hij weten bij een foto van een grote bos rozen inclusief knuffelbeertje.

Even symbolisch: rozen en een knuffel om al mensen te bedanken die iets aardigs hebben geschreven of een ‘like’ aan mijn foto hebben gegeven. Ik ben er gewoon stil van en kan onmogelijk iedereen persoonlijk bedanken maar dit is net zo gemeend! Een foto die is geplaatst door Marc van der Linden (@marcvanderlindenm) op 19 Nov 2017 om 5:16 PST

Trots op A-diploma

Felina, het 5-jarige dochtertje van tv-kok en presentatrice Miljuschka Witzenhausen, heeft vandaag haar A-zwemdiploma behaald. ,,Zo trots op mijn meisje'', aldus Miljuschka.

Apentrots op mijn meissie!!! Adiploma gehaald💕. Whoopwhoop💃🏻 Een foto die is geplaatst door Miljuschka (@miljuschkaw) op 19 Nov 2017 om 5:42 PST

Dit hangt bij Fred thuis

Fred van Leer heeft na lang aarzelen een kunstwerk gekocht van de Vlaamse kunstenaar Miguel Delie die 'banale' composities maakt van kleurrijke plastic speeltjes.

Wat een topavond gister tijdens @pan_amsterdam en na lang wikken en wegen .... heel blij met mijn nieuwe werk !!! @miguel_delie ❤️🌈🎉 Een foto die is geplaatst door Fred van Leer (@fredvanleer) op 19 Nov 2017 om 4:05 PST

Romee is er klaar voor

Het Nederlandse supermodel Romee Strijd verblijft momenteel in de Chinese stad Shanhai waar ze als angel meeloopt in de wereldberoemde show van het Amerikaanse lingeriemerk Victoria's Secret. ,,Ik ben al een beetje in de stemming'', aldus de superslanke beauty.