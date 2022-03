Vrij baan voor grote evenementen en concerten: testen voor toegang wordt geschrapt

Het laten gaan van de zogeheten 1G-maatregel kan op applaus rekenen vanuit de culturele en entertainmentsector. Rosanne Janmaat van de ID&T Groep noemt het ‘fantastisch nieuws’. ,,We zijn ontzettend blij dat we eindelijk, na twee jaar uit staan, zonder restricties weer aan mogen. We kunnen niet wachten om met al onze bezoekers het leven te vieren. Wel roepen we de overheid nu al op om samen met ons te kijken wat we kunnen doen om open te blijven mocht een dergelijke situatie zich in de toekomst herhalen.”