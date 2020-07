Vrouw John Travolta op 57-jarige leeftijd overleden

Het verdrietige nieuws kwam gisteren al naar buiten, maar Travolta heeft vandaag zelf het overlijden van zijn vrouw bevestigd. Preston, die in films als Jerry Maguire en Gotti te zien was, leed aan borstkanker. ‘Met pijn in mijn hart moet ik jullie vertellen dat mijn prachtige vrouw na twee jaar de strijd tegen kanker heeft verloren’, schrijft Travolta.



De 66-jarige acteur is de artsen en verpleegkundigen eeuwig dankbaar voor de goede zorgen voor zijn vrouw. Ook vrienden en familie worden niet vergeten. ‘Kelly’s liefde en leven zal altijd worden herinnerd.’



Travolta en Preston kregen samen drie kinderen, Jett, Ella Blue en Benjamin. Het gezin zal voorlopig buiten de schijnwerpers blijven om het verlies te verwerken. ‘Vergeef me als jullie een tijdje niks van ons horen. Maar weet alsjeblieft dat we jullie liefde de komende weken zullen voelen terwijl wij genezen.’