Vrouw Thomas Berge overladen met honderden berichtjes na spoedoperatie aan borst

Elianne Zweipfenning, de vrouw van zanger Thomas Berge (33), hoopt over een paar dagen uit het ziekenhuis te worden ontslagen. Ze onderging recent een spoedoperatie nadat er een abces in haar borst werd gevonden.

Elianne (24) zit nu middenin de herstelperiode. ,,Als alles goed blijft gaan, mag ze over een paar dagen naar huis. Ze is erg positief ingesteld, dat trekt haar er doorheen. Ze wordt goed verzorgd, onder anderen door natuurlijk Thomas’’, laat het management van de zanger dinsdag weten.

Het was flink schrikken toen uit een echo bleek dat een abces de reden was van ‘een ondraaglijke pijn en meerdere antibioticakuren’, schreef Elianne drie dagen geleden al op Instagram. Het abces, een onderhuidse ontsteking, bleek 7 centimeter groot en diep gelegen. ‘Wat eruit zou komen met een klein sneetje, plaatselijke verdoving en een drain werd omgegooid naar een operatie onder volledige narcose en 1 nachtje blijven ter observatie. Het werden steeds meer overnachtingen in het ziekenhuis met pijn die ik nog nooit heb gevoeld’, aldus Elianne.

Haar tijd in het ziekenhuis valt haar extra zwaar, omdat zoontje Saint niet constant bij haar kan zijn. Saint, het eerste kindje voor Thomas en Elianne samen, werd op Tweede Kerstdag geboren. ‘De dagen dat ik in het ziekenhuis lag zonder mijn man en mijn aller liefste zoontje naast me, hebben me gebroken maar ook kracht gegeven om heel snel weer een superfitte mama te worden. Samen met de thuiszorg en goede zorg in het ziekenhuis ga ik ertegenaan.’

Een verklaring voor waarom het haar is overkomen, deelt Elianne op een later moment, zo stelt ze in haar Instagram Stories. Het bizarre toeval wil dat er eerder ook een abces in haar borst werd aangetroffen. ‘Ik wil ook nog steeds mijn zwangerschapsverhaal vertellen, maar het is allemaal zo hectisch geweest, dat ik dat even heb verplaatst. Gezondheid is gewoon het allerbelangrijkste, en mijzelf even op 1 zetten is dat ook. Mijzelf, Sainty en Chiel.’

Ook bedankt ze haar volgers voor de vele steun. Elianne kreeg naar eigen zeggen ruim 400 berichtjes.

Elianne verklapte op Valentijnsdag dat zij en Thomas (die in het echt Chiel Ottink heet) vorig jaar in het geheim zijn getrouwd. Uit een eerdere relatie kreeg Thomas ook zoon Jack (9).

