Vrouw van 22 jaar negende dode Astroworld-festival

Irma te zien in jeugdpro­gram­ma: wie wordt de beste gebaren­tolk?

Gebarentolk Irma Sluis is tolk naast presentator Igmar Felicia in een nieuw jeugdprogramma van KRO-NCRV. Vanaf zaterdag strijden zes bekende Nederlanders, geholpen door dove en slechthorende jongeren, om de Hands up Trofee.

21:52