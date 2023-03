Vrouw van Bruce Willis hekelt paparazzi: 'Geen ‘yippee ki yay’ meer roepen’

‘Deze is voor de fotografen en de cameramensen die proberen exclusieve beelden van mijn echtgenoot te maken als hij buiten is: houd afstand. Ik weet dat het jullie werk is, maar misschien moeten jullie gewoon even afstand houden’, schreef de vrouw van de Die hard -acteur op Instagram.

Ze deed de oproep nadat Willis met wat vrienden koffie was gaan drinken in Santa Monica, waarbij hij werd gehinderd door media die probeerden het zeldzame openbare optreden van Willis vast te leggen. ‘Aan andere zorgverleners of specialisten in dementiezorg die door deze wereld navigeren... Heb je tips of advies over hoe je je dierbaren veilig kunt begeleiden? Deel het hieronder’, schreef ze.