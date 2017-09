'Vrouwen in The Beguiled zijn geen slachtoffer'

InterviewOpnieuw is de roman The Beguiled over een soldaat uit de Amerikaanse burgeroorlog die zwaargewond belandt in een vrouweninternaat verfilmd. Na de versie uit 1971 met Clint Eastwood vertelt regisseur Sofia Coppola het verhaal nu vanuit vrouwelijk perspectief.

Als geen ander beseft Sofia Coppola (46) dat haar film The Beguiled vergeleken gaat worden met de eerdere versie die collega Don Siegel in 1971 maakte met Clint Eastwood in de hoofdrol. ,,Filmjournalisten zullen dat vast en zeker gaan doen’’, voorspelt de regisseur, dochter van Francis Ford Coppola, tijdens het Filmfestival van Cannes waar haar verfilming van de roman van Thomas Cullinan in wereldpremière ging.

Toch vond Coppola, die eerder furore maakte met The Virgin Suicides (1999) en Lost in Translation (2003), het noodzakelijk om het verhaal over een soldaat die tijdens de Amerikaanse burgeroorlog zwaargewond wordt opgevangen in een vrouweninternaat, opnieuw te vertellen. ,,Mijn bewerking heeft een vrouwelijk perspectief. Dat is het grootste verschil met de andere film. Ik wilde vooral onderzoeken hoe deze vrouwen die in een beschermde, relatief veilige omgeving zijn opgevoed reageren als zij opeens worden geconfronteerd met oorlogsgeweld.’’

Seksuele aard

De verschrikkingen van die oorlog (1861-1865) belanden letterlijk op hun erf als John McBurney (Colin Farrell) daar halfdood wordt aangetroffen. De vrouwen ontfermen zich over hem, waarna de onderlinge spanningen - vooral van onderdrukte seksuele aard – hevig oplaaien.

Coppola wilde per se Farrell in haar film hebben. ,,Om te beginnen is de man in het boek van Ierse afkomst. Net als Colin die dus zijn eigen accent kon gebruiken. Bovendien moest hij heel mannelijk en verleidelijk overkomen. Colin is bovendien een uitstekend acteur. Hij oogt zowel charmant als gevaarlijk. Dat had ik voor mijn film nodig. De kijker weet niet of hij wel deugt. Het personage dat Eastwood speelde was minder geheimzinnig.’’

Voor de actrices koos Coppola, die in Cannes tot beste regisseur werd uitgeroepen, voor enkele gevestigde namen – Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Ella Fanning – en enkele onbekende vertolksters, onder wie Angourie Rice en Oona Laurence. Opvallend is dat allen blank zijn, terwijl in het oorspronkelijke verhaal – evenals in de film uit 1971 – een zwarte slavin voorkomt.

De regisseur moest na enkele kritische beschouwingen een officiële verklaring geven om haar keuze te verdedigen. Coppola liet weten dat haar film historisch klopt aangezien in deze periode veel slaven op de vlucht waren geslagen. ,,Bovendien wilde ik slavernij niet als een subplot in mijn film opvoeren. Dat getuigt mijns inziens niet van respect voor een dergelijk belangrijk en beladen onderwerp. Mijn verhaal concentreert zich op deze geïsoleerde vrouwen die niet weten wat zich in de buitenwereld afspeelt. Zij verschillen van leeftijd en vertegenwoordigen stuk voor stuk een bepaalde fase in het leven van een vrouw. In dat opzicht is The Beguiled een universele film die ook vrouwen van vandaag moet aanspreken. In mijn film zijn ze geen slachtoffers. Zij bepalen min of meer ook het lot van de man in dit verhaal.’’

Heldin

Ter voorbereiding op The Beguiled bezocht Coppola diverse voormalige plantages in het Amerikaanse zuiden om de sfeer van destijds op te snuiven. ,,Mijn eerste kennismaking met dit verleden komt door toedoen van de film Gone With The Wind. Het personage van Scarlett O’Hara heeft mij altijd gefascineerd. Zij is eigengereid, opstandig en moedig. Zij was voor mij een heldin uit mijn jeugd.’’

Op de film set was Nicole Kidman die het hoofd van het vrouweninternaat speelt de leidende figuur. ,,Ze was duidelijk het hoofd van deze groep. Ook al is zij van nature een lief mens.’’