Vrouwen verbaasd tijdens het pastadiner: boer Jan slikt wel eens ‘een pilletje’

ROMANTIEK

Waar zijn de veelzeggende blikken, de spannende opmerkingen of desnoods een terloopse aanraking? Boer zoekt Vrouw was meer: Kijker zoekt Flirt. Natuurlijk, er werd hard gewerkt. Tussen de aardappelen, koeien en schapen, ook dát is Boer zoekt Vrouw. En logoisch, het is aftasten en wellicht komt het nog, maar het valt wel op hoe weinig geïnteresseerd de boeren zijn in ‘hun’ vrouwen. Het gaat vaak over, what’s in the name, koetjes en kalfjes en zichzelf, zoals bij Geert Jan en -Madeleen zag dat al heel snel- Bastiaan. De laatste wilde zelfs een ‘ondernemersbijeenkomst’ niet overslaan. Annemiek lijkt Stevens ‘symptomen van verliefdheid te vertonen’ (nog) niet te beantwoorden. Mogelijke uitzondering is boer Geert. Vera ziet hem wel zitten, net als Angela die kriebels krijgt. ‘Hij kijkt op een bepaalde manier naar je. Ja, dan gebeurt er wel iets’, zei ze.