Vrouwen zijn dominant aanwezig in de autobiografie van filmmaker Woody Allen

Zanger Tears for Fears zingt oude hit Mad World nu met dochter

15:26 We leven inderdaad in een rare wereld, met het coronavirus als onzichtbare vijand. Maar er zijn ook lichtpuntjes. Deze akoestische versie van Mad World bijvoorbeeld, een nummer van de Britse jaren 80-band Tears for Fears. Frontman Curt Smith klinkt nog als vanouds, maar het is vooral dochter Diva die de show steelt. Het lied heeft zelden toepasselijker geklonken.