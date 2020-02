Vrouwengroep Luv' stopt met optreden

Patricia Paay

Eind vorige maand vertelde Marga Scheide al dat de groep op zoek was naar alternatieven vanwege Hoebees afwezigheid. Luv' had Patricia Paay gevraagd, maar die liet later weten ervoor te hebben bedankt.



Luv' scoorde in de jaren 70 en 80 hits met nummers als U.O.Me (You Owe Me), Casanova en My Number One. De groep bestond destijds uit Marga Scheide, José Hoebee en Patty Brard. Luv' trad vorige zomer voor het eerst in jaren weer op met Chimène van Oosterhout als nieuw lid.