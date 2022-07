VRT schrapt nog meer afleveringen F.C. De Kampioenen

Red Hot Chili Peppers komen dit jaar met nóg een album

De Red Hot Chili Peppers komen dit jaar inderdaad met nog een nieuw album. In februari hintte de band daar al op. Gisteravond kondigde frontman Anthony Kiedis volgens Billboard de plaat aan tijdens een optreden in Denver. Return of the Dream Canteen verschijnt op 14 oktober.

