VVD baalt van Genee rond VI-uitnodiging Rutte: ‘Helemaal niet gesproken over Groningers en boeren’

De VVD hoopte dat Wilfred Genee donderdagavond in zijn uitzending zou terugkomen op uitspraken over premier Rutte, die maandagavond te gast is. De presentator van Vandaag Inside (VI) zei woensdag dat Rutte niet aan tafel wil zitten als er Groningers of toeslagenouders worden uitgenodigd. Dat blijkt niet helemaal te kloppen. Alles mag zonder restricties ter tafel komen, laat een woordvoerder van de VI-redactie vandaag weten.

Er ontstond donderdag commotie over de uitspraken van Genee. Onterecht, naar nu blijkt. Er is wel over publiek gesproken, alleen ging het volgens de VVD daarbij alleen om de veiligheid. ,,We zouden het fair vinden als ze hier in de uitzending op terugkomen", aldus woordvoerder Laura Huisman.

‘Laf’

Genee gaf in de uitzending van woensdagavond af op de eisen die de VVD zou stellen aan het bezoek van Rutte, komende maandag. Hij zit dan - twee dagen voor de Provinciale Statenverkiezingen - aan tafel bij Genee, Johan Derksen en René van der Gijp. ,,Er mochten geen boeren in het publiek zitten, en geen toeslagenouders. Mensen uit Groningen mochten er niet zitten en er mocht geen politiek duider aan de bar zitten", aldus de presentator.

Andere politici sloegen daar donderdag op aan, door de premier ‘laf’ te noemen. ‘Als dit waar is en je bent te laf om de mensen onder ogen te komen die door jouw beleid de vernieling in zijn geholpen, dan verdien je het niet om minister-president van ons land te zijn’, tweette SP-leider Lilian Marijnissen. En Pieter Omtzigt: ‘In een democratisch land hebben we een premier die niet meer durft te spreken met meerdere grote groepen burgers over de gevolgen van zijn beleid.’

De VVD ontkent donderdagmiddag een deel van de bewering. Er zijn wel afspraken gemaakt over de politiek duider, die niet aan de bar mag zitten. ,,Die spreekt de premier elke week al. Hij wil juist het gesprek met de mannen voeren”, zegt partijwoordvoerder Laura Huisman. Ook moet Rutte de enige politieke gast zijn.

Maar over het uitnodigen van boeren, toeslagenouders of door de aardbeving gedupeerde Groningers is volgens haar helemaal niet gesproken. Wel is gezegd dat de premier niet verrast wil worden door onveilige situaties. Dat betekent volgens Huisman dat er geen dertig boze mensen in het publiek zouden moeten zitten. ,,Maar we hebben dat niet gespecificeerd.” De redactie van VI erkent dat inderdaad niet letterlijk over toeslagenouders of Groningers is gesproken. Wel wordt het publiek dat maandagavond in de studio zit gescreend.

,,Ik heb de redactie gevraagd om nog even goed te kijken naar de afspraken die we wel gemaakt hebben”, zegt Huisman. ,,Het zou best fair zijn als ze daar in de uitzending op terug kunnen komen.”

Mondkapjes

Ook met het campagneteam van het CDA zijn volgens Genee afspraken gemaakt, over het bezoek van minister Hugo de Jonge, die donderdagavond te gast was. De presentator stelde dat de mannen het met hem niet mogen hebben over de mondkapjes, omdat De Jonge nu minister van Wonen is. ,,Dan denk ik: ja, wat zitten we hier nou met z'n allen te doen”, aldus Genee in de uitzending. Het is de vraag of het vaste trio aan tafel zich daaraan gaat houden. ,,Als hij binnenkomt, zitten wij hier allemaal met een mondkapje op”, grapt Derksen.

Dat gebeurde uiteindelijk niet. In de uitzending werden wel de berichten aangehaald over de appjes van het ministerie van Volksgezondheid, die niet worden vrijgegeven.