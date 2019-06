Waar zijn de onstuimige seksscènes in Hollywood gebleven?

Video Koning Wil­lem-Alexan­der geïnstal­leerd in Orde van de Kousenband

17 juni Koning Willem-Alexander is vanmiddag geïnstalleerd als ridder in de oudste Britse ridderorde, de ‘Most Noble Order of the Garter’. Dat gebeurde formeel in St George's Chapel, de kapel die hoort bij Windsor Castle. Ook de Spaanse koning Felipe werd officieel als ‘Stranger Knight’ opgenomen in de Orde van de Kousenband.