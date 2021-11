Waarom krijgt het ene kamp in Robinson wel pizza en het andere geen brownies?

Wie wint welke proef, lijdt het meeste honger of smeedt de gemeenste plannetjes om anderen weg te stemmen? Verslaggever Dennis Jansen kijkt in de rubriek Expeditie Jansen wekelijks terug op Expeditie Robinson in drie thema’s: hartzeer, honger & held.

Honger

Wat is het verschil tussen chocolade brownies en een pizza? Veel natuurlijk, zeker ook in Robinson. In de donderdagse aflevering kreeg Annemiek Koekoek bij haar winst in de proef drie chocolade brownies mee. ,,Mag ik ze nu al uitdelen? vroeg de boerin bij de Eilandraad. Presentator Nicolette Kluijver was onverbiddelijk: ,,Ze zijn voor winnaarseiland.” Rob, Sterrin, Jay-Jay, Robbert en Do, ze wilden wél even kijken in het kistje. ,,Dat doet pijn”, treurde Sterrin. Wat zullen ze vanavond gek opgekeken hebben toen de regels in het andere kamp anders waren. Ditmaal kreeg proef-winnaar Jasmine een pizza. Ook zij vroeg of ze die alvast mocht delen. Anders dan Nicolette zei Kaj Gorgels: ,,Ik laat deze keuze bij jou.” Waarna Britte, René en Yuki erop los smikkelden. Huh? Hoe dan? Totale willekeur, die symbool staat voor de hele reeks van Robinson. Bij het ene kamp mag de proefwinnaar wel stemmen, bij het andere gaat die al naar Winnaarseiland. De een krijgt bij verlies een zwarte stem, de andere niet. Ik las een onderzoek, waaruit bleek dat honger de hersenfuncties stimuleert. Wellicht een idee om de scenarioschrijver van Robinson volgend jaar eerst zelf een tijdje op een onbewoond eiland te droppen?

Held

Ze kookt als de beste (oké, haar vak maar toch), ze zeurt of zanikt nooit, komt op voor vriend(inn)en, is niet irritant op de voorgrond en wint ook nog eens proeven. Na de puzzel nu een pure krachtmeting met de veel jongere Yuki en Annemiek. Sandra Ysbrandy is de beauty én de beast. Geweldig om te zien hoe ze (op winnaarseiland) wéér won, haar vuist in de lucht knalde en het mes kuste. Ik vrees dat ze het lastig krijgt als ze terug moet naar haar ‘eigen’ eiland, maar ze is mijn favoriet. Bovendien - Bertie Steur was in 2016 de laatste vrouwelijke winnaar - het wordt tijd dat er na Carlos Platier (2017) Jan Bronninkreef (2018) en Hugo Kennis (2019) weer een vrouw wint.

Hartzeer

Wat nou als je elkaar privé al kent en je doet dan samen mee aan Expeditie Robinson? Dan heb je dus een bondje, zoals dat zo mooi heet. Of in het geval van de rossige Britte Lagcher en René van Meurs, een gingerbondje. Ze gingen van meet af aan prat op hun vriendschap. Niemand wist ‘t. Ik vroeg me af waar ze elkaar van kenden. Oude geliefden? Ex-klasgenoten? Navraag leverde dit antwoord op: vrienden geworden via dezelfde regisseur, Laurens Krispijn de Boer. Britte en René zouden samen naar de finale gaan, gniffelden ze. Zo’n pact, dat vond ik wel wat. Ze gingen op strooptocht, ‘elimineerden’ samen met Yuki Robinson-Jan en nu was Yuki aan de beurt, opperde René. Vond ik te gek. Ik had graag gezien of dit ook was gelukt. Zó jammer dat Britte ‘overliep’ naar Yuki. Teleurstellend en ook een tikkie schijterig van haar. René, de padvinder met die heerlijk zangerige stem, je zag hem denken: wat is die vriendschap eigenlijk nog waard? Werk aan de winkel voor Laurens.

