Waarom lachen BN’ers toch altijd zo hysterisch in panelshows?

Denzel vervangt Zwolse verleider Ricardo in Temptation Island

11:58 Denzel Blijd vervangt de Zwolse Ricardo Visscher in het RTL 5-programma Temptation Island. Visscher is vanavond voor het laatst te zien in de serie, hij besloot te vertrekken nadat zijn broertje in Nederland een heftig ongeluk kreeg tijdens de opnames.