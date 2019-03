Waarom Meghan Markle niets over zichzelf leest (en dat maar goed is ook)

Meghan Markle, de hertogin van Sussex, leest opzettelijk helemaal niets van wat de pers over haar schrijft. Ook Twitter laat ze links liggen, vertelde de 37-jarige voormalig Suits -actrice gisteren. Ondertussen zet de koninklijke familie extra personeel in om de golf aan racistische reacties over Meghan op sociale media te bestrijden.

Meghan, hoogzwanger van haar eerste kindje met prins Harry, kreeg het de afgelopen maanden behoorlijk voor de kiezen in de media. Ze zou Buckingham Palace tot wanhoop drijven met onuitstaanbaar divagedrag, knallende ruzie hebben met schoonzus Catherine en gemakzuchtige vrouwvriendelijke uitspraken doen omdat feminisme op dit moment ‘trendy’ is.



Markle wil het allemaal niet horen. ,,Dat is mijn persoonlijke voorkeur’’, aldus Meghan volgens The Telegraph, die citeert uit een paneldiscussie voor Internationale Vrouwendag waar Meghan gisteren bij aanwezig was. ,,Want of het nu positief of negatief is, het kan allemaal een beetje aanvoelen als ruis. Dus in plaats van me hierdoor te laten verwarren, focus ik op het echte doel.’’



Dat doel is een wereld met gelijkheid. En om die te realiseren, zijn bemoedigende hashtags niet genoeg. Mensen moeten actie ondernemen, vindt de hertogin. ,,Geef ze iets wat ze kunnen doen’’, zei Meghan, verwijzend naar bijvoorbeeld geld doneren aan goede doelen. ,,Zo brengen we verandering teweeg.’’



Meghan, ooit erg actief op onder meer Instagram, doet zelf overigens helemaal niet meer aan hashtags. Vlak voor haar huwelijk met prins Harry afgelopen mei verwijderde ze al haar accounts op sociale media. Tegenwoordig kijkt ze nooit meer op Twitter. ,,Het is mijn beslissing om niet op de negativiteit te letten en meer te kijken naar het doel, naar acties om te ondernemen.’’

Racisme

De Amerikaanse, die een zwarte moeder heeft, ontloopt daarmee een hoop narigheid. Op sociale media regent het dagelijks racistische leuzen over de hertogin, vooral sinds ze zwanger is. Het is zelfs zo erg dat de koninklijke familie extra mensen inzet om kwetsende reacties te verwijderen en beledigende accounts te blokkeren, meldde CNN deze week. Speciale software filtert op het woord ‘neger’, evenals op emojis van pistolen en messen.



Kensington Palace zag zich afgelopen week nog genoodzaakt richtlijnen op te stellen voor mensen die online interactie aangaan met de familie. Verzocht wordt bijvoorbeeld om niet te discrimineren. Een groot deel van de beledigende tweets is overigens afkomstig van een klein groepje accounts, blijkt uit onderzoek van de belangengroep Hope Not Hate waarover CNN schrijft.



Die accounts, vaak met woorden als #Megxit (Meghan exit) in de bio, schuwen weinig middelen om de hertogin in een kwaad daglicht te stellen. Zo wordt Meghan ervan beschuldigd dat ze haar zwangerschap heeft verzonnen en zijn er zorgen over het ‘verval’ van Groot-Brittannië nu het nageslacht van prins Harry vermoedelijk geen witte huid zal hebben.



Markle trekt zich er in ieder geval niets van aan. Ze hoopt vooral dat haar kleine een feminist wordt, grapte ze gisteren. Ook als het een jongen is. ,,Je kunt mannelijk zijn [en een feminist]’’, zei ze. ,,Je zelfvertrouwen komt dan van het besef dat een vrouw naast je - en niet achter je - niet bedreigend is, maar juist iets waardoor je je sterker voelt, omdat je extra steun hebt in iets wat gaat over samenwerken.’’ Dat is waar gelijkheid voor Meghan over gaat. ,,Ik hoop dat mannen meepraten. Mijn man doet dat sowieso.’’