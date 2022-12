Waarom veel mensen letterlijk koppijn krijgen van Avatar: The Way of Water

expeditie jansen / video Winnaar Expeditie Robinson: ‘Ik denk dat de kinderen wel een beetje trots zijn op hun vader’

Na een bloedstollende finale werd vanavond de winnaar van Expeditie Robinson bekend. ,,Ik was zo emotioneel, kon bijna niet geloven dat ik had gewonnen.’’ In Expeditie Jansen keek verslaggever Dennis Jansen dit seizoen elke week terug op de afleveringen aan de hand van de thema’s held, honger en hartzeer.

20 december