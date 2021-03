Wahib blijft verdachte van verspreiden kinderporno: ‘Vreselijk veel spijt’

Mocro Maffia -acteur Bilal Wahib (22) heeft er ‘vreselijk veel spijt’ van dat hij een jonge jongen gisteravond geld bood om in een livestream zijn geslachtsdeel te laten zien. ,,Het was een onbezonnen daad en een totaal misplaatste grap’’, laat hij in een verklaring via zijn advocaat weten. Hij is vanavond vrijgekomen, maar blijft verdachte.

Wahib was gearresteerd op verdenking van vervaardiging dan wel verspreiding van kinderporno. ,,Hij geeft toe dat hij een enorme fout heeft gemaakt’’, zegt advocaat Nienke Hoogervorst in de verklaring.



Volgens de raadsvrouw is Wahib vandaag twee keer verhoord en heeft hij verklaringen afgelegd. ,,Het was een onbezonnen daad en een totaal misplaatste grap, zegt hij. Hij is enorm aangeslagen, ook omdat hij alles nu ziet instorten.’’

Hoogervorst zegt dat er geen aangifte tegen Wahib is gedaan. Het Openbaar Ministerie (OM) vindt het nog te vroeg om te zeggen of het de acteur gaat vervolgen, aldus een woordvoerder. Daarvoor is overigens geen aangifte nodig; de officier van justitie kan daar zelf toe besluiten. Op welke termijn die beslissing wordt genomen, weet de zegsman niet. Het OM en de politie benadrukken dat het ook strafbaar is om opnames van de livestream te verspreiden. Instagram zegt er alles aan te doen om de beelden van het platform te weren.



17.000 euro

Wahib en zijn collega Oussama Ahammoud (20) vroegen een jongen gisteravond in een livestream op Instagram tegen betaling zijn geslachtsdeel te tonen. De jongen, vermoedelijk minderjarig, werd 17.000 euro beloofd.

Vandaag hield de politie een 22-jarige verdachte aan in de zaak. De politie wilde zijn identiteit niet bevestigen, maar dat heeft Wahibs advocaat nu dus gedaan. Verder wordt een 20-jarige man ondervraagd als getuige. Gezien zijn leeftijd is dat waarschijnlijk Ahammoud.

Quote Alle content die kinderen in gevaar brengt, is afschuwe­lijk en wij doen er alles aan om die content van Instagram te weren Facebook, moederbedrijf Instagram

De omroepen BNNVara en Zapp, waarvoor Wahib het programma Teenage Boss presenteerde, stoppen direct de samenwerking met hem. Het platenlabel Top Notch, waarbij hij als rapper getekend stond, verbreekt ook de banden. Wahib zou vanavond bij RTL 4 te zien zijn in een aflevering van Rooijakkers over de vloer, maar die is geschrapt.

Verwijderd van Instagram

De Instagram-accounts van beide acteurs zijn verwijderd. ,,Alle content die kinderen in gevaar brengt, is afschuwelijk en wij doen er alles aan om die content van Instagram te weren’’, zegt een woordvoerder van moederbedrijf Facebook tegen deze site. ,,Zodra we kennisnamen van de video, hebben we deze verwijderd, net als alle accounts die ermee geassocieerd zijn.’’

