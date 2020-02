Walgelijk, voor een beetje poen doen mensen alles

Dat was een leuk idee van De Wereld Draait Door vrijdagavond: good old Koos Postema iets laten zeggen over de talkshowoorlog. Koos is altijd kritisch, heeft als gepensioneerd presentator recht van spreken en schudt de ene na de andere anekdote uit zijn mouw. En: Koos is niet bevreesd om op een stel Hilversumse jubeltenen te staan. Koos is 87, al zie je dat niet, dus wie doet hem nog wat? Precies, niemand.