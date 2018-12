Walking Dead-bedenker Darabont naar rechter met megaclaim

De twee partijen probeerden jarenlang de zaak in een soort bodemprocedure te schikken, maar dit is niet gelukt. Een rechter in New York besloot maandag dat de afspraken tussen beide partijen voor meerdere interpretaties vatbaar zijn en dat zij dus niet kan besluiten wie er exact gelijk heeft.

Daarom laat Darabont het dispuut nu voor een jury komen, meldt The Hollywood Reporter. Het gaat volgens THR om een van de grootste financiële claims in de geschiedenis van Hollywood. De medebedenker van de serie over een wereld waarin zombies over de aarde krioelen, begon de zaak al in 2013.

Darabont, ook de maker van hitfilm The Shawshank Redemption en Stephen King-thriller The Mist, werd halverwege het tweede seizoen tegen zijn wil ontslagen. De regisseur en producent stond aan de wieg van het succes van de serie en werd destijds door zender AMC met alle egards binnengehaald. Hem werd onder meer 10 procent van de netto winst van de serie beloofd.

Negen seizoenen

The Walking Dead loopt inmiddels al negen seizoenen en is aan 120 landen verkocht. De omzet van de serie wordt in de miljarden geschat. Darabont zag hier na zijn ontslag geen cent van terug. Hij werd halverwege het tweede seizoen ontslagen omdat hij ondermaats zou presteren, maar de regisseur stelt dat AMC dit besluit nooit met feiten heeft kunnen onderbouwen.

Daarnaast verwijt Darabont de zender door boekhoudkundige trucs de winst op papier lager te laten lijken dan het geval is.