Wat gaat Omroep Denk brengen? Onze man in Ankara?

Politiek en media zijn de laatste tijd wel erg innig. Eerst was daar het nieuws dat SP-boegbeeld Lilian Marijnissen en RTL-verslaggever Bart Nolles sinds kort een setje vormen. Amper daarvan bekomen, had Rutger Castricum dinsdagavond in zijn latenighttalkshow De Hofbar op NPO 2 de primeur dat partij Denk bezig is om een publieke omroep op te richten.



Het Commissariaat voor de Media gaat ongetwijfeld onderzoeken of dat mogelijk is. Logisch lijkt me. Het is nogal wat als de politiek die moet controleren of de publieke omroep haar taak naar behoren uitvoert en haar financiert, opeens met dubbele petten op zit. Denk-voorman Kuzu kwalificeerde het echter handig als ‘een stukje tegenwerking’ dat ze ‘moeten overwinnen om zover te komen.’ De slachtofferrol doet het nu eenmaal goed bij de achterban. Sterker nog, Denk is er groot mee geworden.