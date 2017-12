Wat is het tv-fragment van het jaar? Stem nu!

PollHet was een bijzonder tv-jaar met diverse hoogte- en dieptepunten. Deze site heeft een overzicht samengesteld met de tien opmerkelijkste, verdrietigste, meest boos makende en leukste fragmenten van 2017. Wat is volgens jou het tv-fragment van het jaar? Laat het weten via de poll.

Enquete poll Wat is het tv-fragment van het jaar? Gijs van Dam bij Pauw

Johan Derksen kraakt werkgever

Jinek corrigeert Jules Deelder

Anouk stuurt Battle-deelnemers weg

‘Netherlands second’

Emotioneel afscheid in Hello Goodbye

Van der Laan bij Zomergasten

Waag het niet te jokken tegen Joke

Premier Rutte versus de Groningers

Willy en Max zwijmelen bij oude videoband Wat is het tv-fragment van het jaar? Gijs van Dam bij Pauw (1%)

Johan Derksen kraakt werkgever (38%)

Jinek corrigeert Jules Deelder (7%)

Anouk stuurt Battle-deelnemers weg (2%)

‘Netherlands second’ (20%)

Emotioneel afscheid in Hello Goodbye (2%)

Van der Laan bij Zomergasten (26%)

Waag het niet te jokken tegen Joke (1%)

Premier Rutte versus de Groningers (2%)

Willy en Max zwijmelen bij oude videoband (1%)

De fragmenten in willekeurige volgorde:

Gijs van Dam bij Pauw

Zowel Jinek als Pauw had dit seizoen een gast die heel Nederland aan de buis kluisterde. Bij Jinek was het Patricia Paay die haar verhaal deed na een uitgelekt plasseksfilmpje. Nog spannender was het gesprek van Jeroen Pauw met Gijs van Dam. De tv-producent kwam in die uitzending uit de kast als de man die er door Jelle Brandt Corstius van wordt beschuldigd zijn verkrachter te zijn. In de uitzending ontkende Van Dam en stelde hij standrechtelijk geëxecuteerd te zijn. Iedereen had er de volgende dag een mening over.

Johan Derksen kraakt werkgever

Met Voetbal Inside had een gehele top 10 gevuld kunnen worden. RTL 7-zenderbaas Marco Louwerens speelde een aantal keer de hoofdrol. Zijn Sinterklaassketch was legendarisch en hij gaf live op televisie een bloemetje aan Wilfred Genee nadat hij de presentator, Johan Derksen en René van Der Gijp eerder nog de huid had vol gescholden in een mail. Oorzaak van dit alles was een tirade van Derksen over zijn eigen werkgever. Die noemde naar aanleiding van een veelbesproken column van AD tv-recensent Angela de Jong, RTL-baas Erland Galjaard ‘kinderachtig’ en de programmering van RTL 4 ‘gewoon slecht’.

Jinek corrigeert Jules Deelder

Eva Jinek is nu definitief de talkshowkoningin van Nederland. Dat bewees ze dit jaar onder meer in een memorabele uitzending met Jules Deelder als gast. De Rotterdamse nachtburgemeester was opstandig en interrumpeerde geregeld gasten als Connie Palmen. Toch wist Jinek hem uiteindelijk enigszins in het gareel te krijgen door hem bestraffend toe te spreken. ,,Jules ik hou van jou, maar ik wil ook met andere gasten kunnen praten. Jules, alsjeblieft. Ophouden nu. Ik wil dat het ophoudt, ik meen het serieus. Hier aan tafel geldt een bepaalde beleefdheid.’’

Anouk stuurt Battle-deelnemers weg

Bij de aanstelling van Anouk als coach werd al vuurwerk voorspeld. In haar eerste seizoen liet ze al een onuitwisbare indruk achter door haar uitspraak: ,,Je hebt mensen voor het grote podium en mensen voor de braderie in Leuven.” Dit jaar deed de Haagse zangeres er nog een schepje bovenop. Ze breekt de regels en stuurt twee van haar talenten naar huis in de battle-ronde. ,,Als jullie in een week niets met mijn kritiek doen, doen jullie dat de week erop ook niet.” Bikkelhard en eerlijk, zoals we Anouk kennen.

‘Netherlands second’

Hoe stellen wij ons kleine kikkerlandje voor aan de kersverse president van de Verenigde Staten? Op een manier die Donald Trump waarschijnlijk wel aanspreekt. ‘Grab them by the pony…’ Het briljante filmpje, uit Zondag met Lubach, ingesproken door de Amerikaans-Nederlandse entertainer Greg Shapiro, ging wereldwijd viraal en bleek goed voor ruim 10 miljoen views. Andere Europese landen draaiden vervolgens een eigen variant in elkaar. Lubach oogstte meer succes in 2017. In oktober won hij de felbegeerde Gouden Televizier Ring.

Emotioneel afscheid in Hello Goodbye

Hello Goodbye is altijd goed voor minstens een handvol ontroerende momenten per seizoen, maar deze galmde het hele jaar na. Twee hechte vrienden – allebei dik in de tachtig, de een uit Nederland en de ander uit Canada – zeggen vaarwel op Schiphol. Waarschijnlijk voor de laatste keer, want een slechte gezondheid maakt nog een keer reizen te zwaar. En Ben was ‘helaas niet meer helemaal was zoals het wezen moet’. Praten werd ook lastiger. ,,Maar feitelijk hebben wij geen woorden nodig.’’ Ter illustratie wreef hij liefdevol met z’n duim over de arm van zijn vriend. Wie hier niet ontroert raakte, moet naar de dokter.

Het fragment is hier terug te kijken vanaf 35:35.

Van der Laan bij Zomergasten

De onlangs overleden Amsterdamse burgervader Eberhard van der Laan was een memorabele zomergast. En het werd niet alleen emotioneel vanwege zijn slechte gezondheid. Talloze gedenkwaardige momenten kwamen voorbij in die dik drie uur. Van der Laan was tot tranen geroerd om het drama met Ajax-voetballer Abdelhak Nouri. Vooral de verbroedering van Amsterdammers raakt hem. Ook Janine Abbring, die een formidabele nieuwe presentatrice bleek, hield het moeilijk droog. Er zal nog vaak naar deze uitzending worden gememoreerd.

Waag het niet te jokken tegen Joke

Zelfbenoemd paragnost en onwetend rasentertainer Joke is altijd goed voor wat genante televisiemomenten, ook als ze volstrekt zichzelf is. Maar als het medium uit haar slof schiet, is ze op haar leukst. Een beller wilde wanhopig contact met haar overleden vader, maar gaf niet zijn echte naam. Moet je niet doen bij tante Joke. ,,Kijk eens naar me! Waarom lieg je tegen mij?’’, brieste ze. De vrouw begon te stamelen. ,,Ik durf het niet. Ik weet niet of hij dat wil.'' Joke, nóg bozer: ,,Ja, hij wil het wel. Maar één ding hè. Niemand, maar dan ook niémand liegt tegen mij!’’

Premier Rutte versus de Groningers

Moet je een hele groep boze burgers uitnodigen voor je talkshow? Die vraag kwam in maart bovendrijven bij een aflevering van Pauw & Jinek: De Verkiezingen. Zo’n 30 Groningers lieten zich in de studio woedend uit over het kabinetsbeleid rond de gaswinning in hun provincie. Er klonk boegeroep, er werd ‘naaiers’ geroepen, ‘kraan dicht’ gescandeerd en met briefjes ‘not my premier’ gewapperd. Aan tafel zat premier Mark Rutte die alle zeilen moest bijzetten om zichzelf te verdedigen. Pauw na afloop tegen het AD: ,,Dit was op de rand van prettig. Het was best even schrikken. Hadden we dit moeten zien aankomen? Ja, misschien wel.’’

Willy en Max zwijmelen bij oude videoband

Hoe vieren koning Willem-Alexander en koningin Máxima thuis hun 15-jarig huwelijk? Op de bank nog eens naar de bruiloftsbeelden kijken, op zo’n oude VHS-tape. De tijd was niet zo vriendelijk voor de opnames waardoor de legendarische uitvoering van Adiós Nonino door Carel Kraayenhof nogal vervormd en vals klinkt. Verreweg Lucky TV’s leukste Willy-bijdrage van het jaar. Vooral vanwege een hilarische last minute-twist die we hier niet weggeven, mocht je het filmpje hebben gemist.

Speciale vermelding:

Tim Hofman krijgt klappen