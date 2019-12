Wat maakt Parijs toch zo'n onweerstaanbare liefdesmagneet?

Er is niet één duidelijke reden, of één bepaald moment dat Parijs werd uitgeroepen tot hoofdstad van de liefde. Sommigen geloven dat de basis al is gelegd in de negentiende eeuw, toen notabelen uit Engeland het Kanaal overstaken om in Parijse bordelen ‘dingen te doen die ze thuis niet zouden doen’. Het is maar wat je liefde noemt.



Romantischer zijn de woorden van Ernest Hemingway in A Moveable Feast, de memoires over zijn Parijse tijd in de jaren 20 van de vorige eeuw. ‘Ga nooit op reis met iemand van wie je niet houdt', schreef de Amerikaan. En: ‘We aten goed en goedkoop en dronken goed en goedkoop, we sliepen fijn en warm samen en hielden van elkaar.’