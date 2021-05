Wat zijn de leukste, spannendste en beste series van deze eeuw?

Podcast ‘Dit kostuumdra­ma is veel beter dan Bridgerton’

14 mei ‘The Pursuit of Love is alles wat Bridgerton wil zijn en meer,’ vertelt serie-fanaat Charlene Heezen in de podcast Bingewatchers. De Britse serie is te zien op BBC First en Heezen is zeer enthousiast. ‘Dit is ook de serie waardoor de affaire tussen Dominic West en Lily James is ontstaan, dus ook achter de schermen was het smullen.’