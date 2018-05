Water staat emotionele boerin Agnes aan de lippen: 'Het sloopt je aan alle kanten'

In een reactie tegenover het Dagblad van het Noorden stelt de boerin, die in 2007 aan Boer Zoekt Vrouw mee deed, overigens dat er sinds de opnames, die in februari plaatsvonden, wel iets ten goede is gekeerd. ,,We hebben voor 2018 kunnen omschakelen. Dit jaar komt het goed. Maar hoe het volgend jaar moet, dat weten we niet.”

Dat het een uiterst taaie strijd is om de boerderij overeind te houden, liet de uitzending van zondagavond in elk geval duidelijk zien. Een zichtbaar emotionele Agnes zei het zichzelf nog moeilijk voor te kunnen stellen, een leven zonder boerderij. ,,Maar het is de realiteit. Als er niks verandert..."

Fosfaat

Het bedrijf van Agnes en Albert heeft veel te lijden onder nieuwe fosfaatwetgeving, die in 2015 werd ingevoerd. Daarover vertelde ze al eerder in deze krant. Het komt er op neer dat het echtpaar, dat twee kinderen heeft, erop gerekend had dat ze 180 koeien konden gaan melken. Daarop werden de investeringen afgestemd. Agnes en Albert staken 1 miljoen euro in hun bedrijf in het Drentse Gasselternijveen.

Door de wetgeving mag het stel echter minder koeien houden. En dus kan de investering niet worden terugverdiend. Het leed in Drenthe is enorm. ,,Het sloopt je aan alle kanten", vertelt Agnes bij het KRO-NCRV programma, aan de keukentafel. ,,Geestelijk, lichamelijk. Het haalt alle plezier uit het leven weg."

Ze wil er voor waken om als een klager te worden weggezet. ,,We wisten dat de eerste vijf jaar zwaar zouden worden, daar hadden we ons op voorbereid. Maar dit is eigenlijk niet te doen. Dan hoor je sommige mensen zeggen: ik ben overspannen, ik heb een burn-out... Die fase zijn we al tien keer voorbij. Als ik het allemaal had geweten, was ik er nooit aan begonnen."

Man Albert werkt fulltime op boerderijen in de buurt om bij te verdienen.