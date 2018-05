Waylon buigt niet voor Eurovisie-kritiek: dansers blijven op podium

Voor wie er nog aan twijfelde: de krumpende dansers in de Eurovisie-act van Waylon zullen donderdag ook in de halve finale van het Songfestival te zien zijn. Waylon veranderde vandaag tijdens zijn tweede repetitie in Lissabon nauwelijks iets.

Plaatst Waylon zich donderdag voor de finale van het Eurovisie Songfestival? Die vraag is brandend actueel nu de bookmakers de Nederlandse inzending op een 23ste plek in het veld van 43 deelnemers inschatten. Vooraf noemde Waylon die kwalificatieronde ‘een formaliteitje’. Hij reisde naar Lissabon om het een plekje beter te doen dan toen hij in 2014 als Common Linnet tweede werd in Kopenhagen. Die ambitie is prijzenswaardig, maar gegeven de reacties tot nu toe is de uitvoering ervan ver weg. Sterker: plaatsing voor de eindstrijd wordt donderdag een pittige klus.

Fladderende stembanden

De tweede repetitie van vanmiddag leverde nauwelijks wijzigingen aan Waylons podium-act op. Nu voor het eerst de televisieregie in volle glorie te bekijken was, viel op hoeveel aandacht de krumpende dansers wegnemen van Waylon zelf. Wellicht brengt het zorgvuldig kiezen van de camerashots nog enig soelaas, maar feit blijft dat de belangrijkste attractie van het optreden, Waylon zelf, te weinig speelruimte krijgt. En dat is zonde, want de Nederlandse troef hoort op zijn sloffen bij de beste zangeres van het deelnemersveld, waarin de stembanden tijdens de repetities soms nog alle kanten op fladderen.

Op de stoeltjes achter het grote tv-scherm in de Altice Arena knikte regisseur Hans Pannecoucke tevreden mee met de muziek. Na afloop deelde de Nederlandse delegatie onderling high fives uit. Donderdag blijkt of dat terecht was als Waylon zich bij de beste 10 landen van de tweede halve finale weet te plaatsen.

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © ANP