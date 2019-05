Waylon en Bibi onder vuur door autostoeltje baby Teddy

Anouk Maas in Best of Broadway door fysieke problemen Pia Douwes

11:00 Musicalster Pia Douwes is voorlopig niet te zien in de concertproductie Best of Broadway. Douwes kampt met fysieke problemen, waardoor ze niet in staat is om op te treden. Anouk Maas vervangt haar, maakt Royal Promotions vandaag bekend.