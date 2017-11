Waylon: Finaleplek is slechts een formaliteitje

Waylon (37) wil, zo benadrukte hij, vooral dicht bij zichzelf blijven. ,,Ik weet dat er circa 250 miljoen mensen naar me zullen kijken, maar eigenlijk houdt me dat totaal niet bezig. Ik ben op zo'n festival niet met de rest, de competitie bezig. Dat heeft ook absoluut geen zin. Wat ik in Lissabon ga doen is het publiek opvoeden, mijn wil opleggen. En dat gaat zeker lukken'', aldus een nu al optimistische Waylon.



De zanger deed in 2014 ook al mee aan het festival. Toen als de Common Linnets, samen met Ilse DeLange. Ze eindigden op een tweede plaats na baardvrouw Conchita Wurst. Waylon: ,,Toen Ilse en ik op het festival arriveerden stonden we laag in de rankings. Onze kracht en de kracht van het nummer Calm after the storm zorgde ervoor dat we snel stegen in de voorspellingen voor een hoge finaleplek. Dat moet volgend jaar ook gebeuren in Portugal.'' Grijzend: ,,Die halve finale overleef ik makkelijk.''



De zanger heeft nog geen idee met welk nummer hij naar Lissabon gaat. ,,Ik ben zelf aan het schrijven en heb een team superschrijvers om me heen verzameld. Als het uiteindelijk mijn nummer niet wordt, maakt dat niks uit. We gaan voor de beste song. Ook belangrijk: ik ga met nadruk niet naar Portugal om Waylon te vertegenwoordigen maar Nederland. ''