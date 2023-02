Waylon is Bibi dankbaar voor tweede kans: ‘Ik laat je nooit meer gaan’

Waylon en Bibi hebben een pittig jaar achter de rug. In juni deelden roddelkanalen dat Waylon zijn vriendin Bibi Breijman had bedrogen toen ze nog in verwachting was van hun tweede kind. Waylon gaf daarna in een inmiddels verwijderd bericht op Instagram toe dat hij het had ‘verkloot’. Later stelde hij in het programma Boerderij van Dorst dat zijn erectieproblemen leidden tot overspel. ,,Het is heel heftig om als man te ervaren ‘hé fuck, m’n shit werkt niet. Wat de fuck is er aan de hand?’. Het meest mannelijke wat je bezit, kan je op dat moment niet delen.”