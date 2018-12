Waylon uit Apeldoorn dreigt Voice-regels te schenden na powerbattle met ‘pleurisnummer’

,,Ik wou dat ik elke dag zulke klappen om mijn oren kreeg’’, zei Waylon tijdens de repetities tegen Talita Blijd en Patricia van Haastrecht.



De zangeressen stonden volgens hem vocaal gezien voor de grootste uitdaging van alle battles dit seizoen: It’s all coming back to me now van Céline Dion. Een ‘tranentrekker’, aldus Waylon. ,,Ja, van ellende’’, grapte Anouk na het optreden. ,,Ik weet, het is een grote hit, maar het is een beetje een pleurisnummer, vind ik.’’



Over de battle zelf kon de Haagse rockzangeres echter niets negatiefs zeggen. ,,Jullie hebben het zo goed gedaan, goed gezongen’’, zei ze. Ook Ali B en Lil’ Kleine roemden het optreden, waarbij de hoge noten door de zaal vlogen.



Zij hoefden echter niet te kiezen; bij de battles nemen twee talenten het tegen elkaar op, waarna hun coach een van hen door laat gaan. De afvaller kan nog wel gestolen worden door de andere coaches, middels een steal.



