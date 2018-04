Waylon verdedigt Bibi: 'Kappen met natrappen van mensen met burn-out'

Quote Ik zei: Lieverd, de wereld kan wel even wachten Waylon Volgens Waylon kreeg Bibi, die tijdelijk gestopt is met vloggen, een paar maanden geleden last van problemen die 'echt op gingen spelen'. Eind december gaf ze huilend via YouTube toe dat het echt even niet meer ging. ,,Ik praatte heel veel met haar en op een gegeven moment zei ik: Lieverd, de wereld kan wel even wachten'', aldus de Wicked Ways-zanger vandaag in de show van 3FM-dj Domien Verschuuren. Bibi maakte zich constant druk over haar YouTubekanaal en haar volgers. ,,De mensen die jou niet meer gaan volgen, die ben je sowieso liever kwijt dan rijk'', adviseerde Waylon (echte naam Willem Bijkerk) haar.



Het inspireerde de artiest tot de titeltrack van zijn nieuwe album dat vrijdag uitkomt: The World Can Wait, dat over het leven van zijn Bibi gaat.

Psychologie

Dat het hebben van een burn-out niet altijd begrepen wordt, maakt hem boos. ,,Het is zo makkelijk om iemand nog harder te slaan. Dan werp ik mij graag op als beschermheer.'' In het geval van Bibi zit er volgens hem 'zo veel meer achter dan dat videootje maken'. ,,Een hele psychologie. Mensen die eerlijk zijn over hun gemoedstoestand dragen geen mitella, zitten niet in een rolstoel, en worden dan toch nog een keer extra nagetrapt. Dat is zo makkelijk! Daar moeten we echt mee kappen.''

Gisteren was het de 30-jarige Domien zelf die toegaf zich vorige week een aantal dagen te hebben ziek gemeld nadat hij naar eigen zeggen knettergek werd van de 'anonieme schreeuwertjes' op Twitter die negatieve berichten over hem posten. ,,In de auto dacht ik 'ik keer voor Hilversum weer om en ga lekker in mijn bed liggen'. Dat kan misschien gek overkomen, want ik heb het allerleukste beroep van de wereld. Toch werd het me te veel'', gaf hij toe.

Eenzaam

Zijn collega Stephan Bouwman van Qmusic vertelde twee maanden geleden ook openhartig over zijn depressieve gevoelens. Hij voelde zich bijna verplicht om het te delen. ,,Hier rust een taboe op. Als ik naar de reacties kijk. Duizenden. Tweeduizend via de Qmusic-app, op mijn telefoon via WhatsApp, maar vooral ook via sociale media. Om me te bedanken of een hart onder de riem te steken, maar ook mensen die zeggen: ik kamp hier óók mee. En ‘fijn om te horen, nu voel ik me niet meer zo alleen’.''