We gaan vaker naar musea

Victoria Koblenko: Een kindje uit Oekraïne halen, is een welkome optie

4 oktober Victoria Koblenko en haar vriend voormalig voetballer Evgeniy Levchenko denken na over gezinsuitbreiding. Mocht het hen 'gegeven' zijn dan zien ze hun zoontje Kiy (1) graag met een zusje of broertje samen. Daarbij is adoptie eventueel een optie.