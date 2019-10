‘We kunnen doen wat iedereen doet, maar dan onderscheid je je niet’

Wat het eerste opvalt in de werkkamer van Jildou van der Bijl in het sfeervolle kantoor in Naarden is haar uitzicht. Van achter haar bureau valt het oog op een grote zwart-witfoto aan de wand. Daarop: een grizzlybeer op een motorfiets. Gemaakt door haar man, beeldend kunstenaar, in een Russisch circus. ,,Het is echt, hè. De gekte van de werkelijkheid”, zegt ze.



Van der Bijl, voormalig hoofdredacteur van Nieuwe Revu en (van 2008 tot afgelopen zomer) van het magazine LINDA., staat tegenwoordig midden in een andere gekte: die van televisie. Het was een stap die voortvloeide uit een grote beslissing. Van der Bijl ging aan het einde van de zomer van 2018 (‘Met een knoop in mijn maag’) haar baan opzeggen. Ze voelde onrust, wilde iets nieuws. Op het terras bij Linda de Mol thuis kreeg het gesprek ineens een andere wending. ,,‘Ja jeetje Jill’, zei Linda, ‘ik zou eigenlijk óók weleens wat anders willen’. Van een soort schrik ging ons gesprek over in andere ideeën. Een nieuwe energie. ‘Zullen we samen televisie maken?’, zei Linda. ‘Laat ik John eens bellen’.”



De ideeën pasten perfect in de plannen van John de Mol, eigenaar van Talpa TV met behalve de televisiestations SBS6 en Veronica ook de vrouwenzender Net5. ,,We zijn gaan nadenken, filosoferen, praten, wat zou interessant zijn? Toen kwamen we op het idee om Net5 en het merk LINDA. bij elkaar te brengen. Enerzijds heb je met Net5 9,5 miljoen kijkers per maand, terwijl het blad LINDA. 1,2 miljoen lezers per maand heeft en het platform (online, app) drie miljoen. Als je lineaire kijkers ook digitaal actief kan maken, bouw je aan een community. De optelsom van één plus één is dan meer dan twee.”