'We laten heel veel zien'

Dré Hazes en zijn vriendin Monique Noël krijgen een eigen reallifesoap. ,,Bij veel realityshows doen ze maar wat, maar wij hebben echt een leven wat we laten zien." In André's stamkroeg Jackz in Vinkeveen vertellen de zanger en zijn geliefde over de nieuwe SBS-serie. André Hazes. Ik haal alles uit het leven start morgen om 20.30 uur.