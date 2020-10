We moeten ons met z’n allen doodschamen dat een chirurg ons via Op1 toe moet spreken

foto's Justin Bieber poseert aan voeten Hailey voor la­tex-shoot: ‘Mannen te lang op voetstuk’

7 oktober Justin en Hailey Bieber vieren hun eenjarige huwelijksjubileum met een sensuele shoot in de Italiaanse Vogue. De boodschap: mannen hebben in de maatschappij lang genoeg op een voetstuk gestaan. En dus aanbidt een onderdanige Justin op de kiekjes zijn in latex gestoken vrouw om haar schoonheid te benadrukken. ,,Het is tijd dat het voetstuk wordt omgedraaid’’, aldus Hailey.