Weduwe Sean Connery: ‘Dit is wat hij gewild heeft, vertrekken zonder enig gedoe’

Connery was de laatste maanden erg ziek, onthult Micheline. Hij leed aan dementie. ,,Het was geen leven meer voor hem. Hij kon zich op het einde niet meer uitdrukken, de dementie had echt zijn tol geëist. Maar hij is tenminste in zijn slaap gestorven, en het was heel vredevol. Ik was de hele tijd bij hem en hij is zachtjes weggegleden. Dat is wat hij gewild had: vertrekken zonder enig gedoe.”



Micheline, een Frans-Marokkaanse kunstenares, was de tweede vrouw van Connery. De twee leerden elkaar in 1970 kennen op een golftoernooi en bleven uiteindelijk bijna 50 jaar samen. ,,Hij was fantastisch, een prachtig voorbeeld van een man. We hadden een geweldig leven samen, en ik weet dat het zonder hem heel moeilijk zal zijn. Maar het kon niet blijven duren, en hij is in vrede heengegaan.”