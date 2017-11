Weer beschuldiging Gossip Girl-acteur: 'Hij scheurde mijn badpak kapot'

De brunette was samen met een vriendin, die op dat moment een relatie had met Westwicks huisgenoot. De groep had tot een uur of 5 's morgens gefeest en ging daarna slapen. Volgens Aurélie drong Ed zich aan haar op en duwde hij haar met zijn volle gewicht naar beneden, waardoor ze geen kant meer op kon. Hoewel Wynn meerdere malen weigerde, scheurde hij het badpak dat ze droeg kapot.



De vrouw was naar eigen zeggen volledig in shock en greep zodra hij klaar was naar haar mobiele telefoon om een vriendin te vragen haar op te halen. ,,Het meisje waarmee ik naar het landgoed kwam, was verdwenen zonder iets tegen mij te zeggen. Ik had nauwelijks bereik op mijn telefoon en Ed lag inmiddels knock-out in bed."