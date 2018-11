Weer extra voorstellingen CATS

,,We hadden al extra matinees tijdens de doordeweekse dagen rond kerst, maar er was vraag naar voorstelling op Eerste en Tweede Kerstdag. Daarvoor moesten we toestemming vragen aan Engeland. Dat is gelukt”, is producent Frank van Paridon van Proud to Present, verheugd.



De première van CATS is op 20 december 2018, tevens de opening van de Europese tour die eerst door ons land gaat via Rotterdam, Breda en Groningen.



In Londen begonnen ruim twee weken geleden de voorbereidingen op de musical. Een deel van de cast had Van Paridon in Shanghai tijdens de Azië-tour al ontmoet. ,,Tot in de puntjes waren die shows verzorgd. CATS is de musical die niet alleen draait om muziek en dans, maar ook om de kleinste details. Je kunt ‘m drie, vier of vijf keer kijken, maar elke keer zie je weer wat nieuws.” Van Paridon sprak in Shanghai met hoofdrolspeler John Ellis die de rol van Old Deuteronomy, de oude wijze kat, vertolkt. ,,John sprak toen de hoop uit dat hij erbij zou zijn in Nederland. Hij is ook goed bevriend met Celinde Schoenmaker met wij hij in Londen in The Phantom of the Opera deed. Zijn wens is uitgekomen. Hij is erbij”, aldus Van Paridon die ook een Nederlands tintje herkende in de cast. ,,Louis van Leer is geboren en getogen in Engeland, maar zijn overgrootouders komen uit Nederland. Hij hoopt een gedeelte van zijn roots terug te vinden tijdens zijn periode in Nederland.



Vanaf zondag 16 december wordt er constant gewerkt en gebouwd in het RAI Theater om het decor op te bouwen. Tevens zijn dan alle kostuums, pruiken, instrumenten en techniek vanuit China in Nederland aangekomen. ,,Dinsdag de achttiende moet dan alles klaar zijn zodat de cast, orkest en techniek de show een aantal keer door kunnen lopen”, aldus Van Paridon die uitkijkt naar de première op donderdag 20 december. Voor degenen die hun Engels matig beheersen: de musical zal worden voorzien van boventiteling.